Rusia lanzó un feroz bombardeo sobre Kiev y mató a gran cantidad de civiles

El ejército ruso lanzó uno de los peores ataques aéreos desde el comienzo de la guerra. Hay cuatro niños entre las víctimas fatales.

Hoy 09:15

Rusia lanzó un enorme bombardeo sobre Kiev, la capital de Ucrania, con drones y misiles durante la madrugada de este jueves, que incluyó un inusual ataque en el centro de la ciudad. Como consecuencia, al menos 15 personas murieron y 48 resultaron heridas, según las autoridades locales.

Se trató del primer gran ataque ruso en Kiev en semanas, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años trataban de avanzar. Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, según la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra.

Entre los muertos había cuatro niños de entre 2 y 17 años, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Se espera que las cifras aumenten. Los equipos de rescate estaban en el lugar para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Al menos 20 ubicaciones en siete distritos de Kiev recibieron impactos. Casi 100 edificios resultaron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad, y miles de ventanas fueron destrozadas, comentó Tkachenko.

“Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todo el mundo que, durante semanas y meses, ha estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia auténtica. Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose de que al menos una parte del mundo hace la vista gorda ante los niños asesinados y busca excusas para Putin”, escribió Zelensly durante la madrugada.

El presidente ucraniano exigió que China, que pidió varias veces la implementación de un alto al fuego, tome cartas en el asunto, pero culpó a Rusia de no buscar el fin de la guerra. “La muerte de niños debería, sin duda, despertar mucha más emoción que cualquier otra cosa. Esperamos una respuesta de todos aquellos en el mundo que han pedido la paz, pero que ahora, con mayor frecuencia, guardan silencio en lugar de adoptar posturas de principios”, sostuvo y añadió que es hora de imponer “nuevas y duras” sanciones a Rusia.

Más tarde, actualizó el número de muertos a 14, entre ellos tres niños, en lo que describió como una “matanza horrible y deliberada”. “Los rusos solo entienden de fuerza y presión. Por cada ataque, Moscú debe sufrir las consecuencias", agregó.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que había realizado un ataque contra bases aéreas militares y empresas “dentro del complejo militar-industrial de Ucrania” utilizando armas de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal. “Todos los objetos designados fueron alcanzados”, dijo el Ministerio en un comunicado.

El ministerio también dijo que derribó 102 drones ucranianos durante la noche, principalmente en el suroeste del país. Un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky en la región de Krasnodar, dijeron las autoridades locales, mientras que se informó de un segundo incendio en la refinería de Novokuibyshevsk en la región de Samara.

Los drones ucranianos han atacado repetidamente refinerías y otras infraestructuras petroleras en las últimas semanas en un intento de debilitar la economía de guerra de Rusia, lo que ha disparado los precios y dejado sin combustible a las estaciones de servicio en algunas regiones rusas.

Condena

En el ataque también se reportaron daños en el edificio de la delegación de la Unión Europea en Kiev y el edificio del British Council. El personal no resultó herido, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Rusia debe detener de inmediato sus ataques indiscriminados a la infraestructura civil y unirse a las negociaciones para una paz justa y duradera”, dijo en una publicación en X.

Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, dijo que convocaría al enviado de Rusia al bloque de 27 naciones. “Ninguna misión diplomática debería ser un objetivo. En respuesta, estamos convocando al enviado ruso en Bruselas”, escribió Kallas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se expresó sobre el ataque: “629 misiles y drones en una noche sobre Ucrania: este es el deseo de paz de Rusia. Terror y barbarie”. En un posteo en su cuenta de X, que fue republicado por Zelensky con un “gracias por el apoyo”, el mandatario agregó: “Se atacaron zonas residenciales e infraestructura civil. Las oficinas de la Delegación de la Unión Europea y el British Council sufrieron daño. Francia condena con la mayor firmeza estos ataques insensatos y extremadamente crueles”.

Operativo rescate entre los escombros

En medio de la destrucción, los socorristas buscaban sobrevivientes y sacaban cuerpos. Una multitud esperaba cerca a que sus familiares fueran rescatados de los escombros. Los cuerpos en bolsas negras fueron colocados a un lado del edificio.

Al menos 10 personas seguían desaparecidas por la tarde, según el Servicio de Emergencia de Ucrania.

Los residentes del barrio dijeron que no era la primera vez que su distrito era atacado.

Oleksandr Khilko llegó al lugar después de que un misil impactara en el edificio residencial donde vive su hermana. Escuchó gritos de personas atrapadas bajo los escombros y sacó a tres sobrevivientes, incluido un niño.

“Es inhumano, atacar a civiles”, dijo, con la ropa cubierta de polvo y las puntas de los dedos negras de hollín. “Con cada célula de mi cuerpo quiero que esta guerra termine lo antes posible. Espero, pero cada vez que suena la alarma de ataque aéreo, tengo miedo”.

Negociaciones

El ataque del jueves es el primer gran ataque combinado masivo de drones y misiles rusos que golpea Kiev desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

Aunque un esfuerzo diplomático para terminar la guerra pareció ganar impulso poco después de esa reunión, han surgido muy pocos detalles sobre los próximos pasos.

Los líderes occidentales han acusado a Putin de ganar tiempo y evitar negociaciones serias mientras las tropas rusas se adentran más en Ucrania. Esta semana, los líderes militares ucranianos admitieron que las fuerzas rusas han penetrado en una octava región de Ucrania buscando capturar más terreno.

Zelensky espera sanciones más severas de Estados Unidos para paralizar la economía rusa si Putin no parece actuar con seriedad para poner fin a la guerra.

Trump se mostró molesto esta semana por la demora de Putin en responder a una propuesta estadounidense para conversaciones de paz directas con Zelensky y dijo el viernes que espera decidir los próximos pasos en dos semanas si no se programan conversaciones directas.