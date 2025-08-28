Ingresar
Boca cerró la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos

El mediocampista de 24 años figura en Platense durante el Apertura, dará el salto al fútbol europeo tras un acuerdo entre el Xeneize, el Calamar y el club griego, que adquirió el 80% de su pase.

Hoy 12:40

Boca Juniors oficializó la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia en una operación que se cerró por 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. La negociación, que incluyó a Platense —dueño del 10% de los derechos económicos y club en el que el jugador estaba a préstamo—, llegó a buen puerto luego de que el equipo europeo elevara su propuesta.

El conjunto griego había ofrecido inicialmente 4,5 millones, pero la dirigencia boquense se mantuvo firme y logró mejorar la cifra para concretar la transferencia. Taborda, quien fue clave en el título histórico de Platense en el Torneo Apertura 2025, disputó 19 partidos y marcó 5 goles, incluido uno decisivo ante River en el Monumental por los cuartos de final.

Con este traspaso, Boca se asegura un ingreso económico importante y además conservará un porcentaje de su pase, pensando en una futura venta. Por su parte, Platense, que poseía los derechos federativos y parte del pase, también recibirá su beneficio correspondiente. Taborda viajará en las próximas horas para sumarse a su nuevo club y ser presentado oficialmente en el Panathinaikos.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors

