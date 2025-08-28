Cristian Lema seguirá en Boca hasta diciembre y definirá su futuro en 2026

El zaguero, que no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, continuará entrenándose de manera diferenciada hasta el final de su contrato. Además, Sergio “Chiquito” Romero también permanecerá en el club pese a perder protagonismo.

En medio de la reestructuración del plantel, Boca Juniors definió la situación de Cristian Lema: el defensor continuará en el club hasta diciembre de 2025, cuando finaliza su contrato. Pese a que Miguel Ángel Russo le comunicó que no lo tendría en cuenta desde su llegada, el jugador no logró cerrar una salida y se entrena de forma separada del plantel profesional.

El ex Belgrano presentó una propuesta para rescindir el vínculo, pero la dirigencia la rechazó. Boca respondió con una contraoferta, que tampoco prosperó, por lo que Lema aguardará el vencimiento de su contrato para marcharse en condición de libre. Su situación es similar a la de Marcelo Saracchi, quien partió al Celtic a préstamo, y de Marcos Rojo, que ya firmó con Racing.

Por otro lado, Sergio “Chiquito” Romero también seguirá en el club hasta fin de año, aunque perdió terreno en la consideración de Russo. El arquero está cuarto en la lista detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Si bien estuvo cerca de Newell’s tras la salida de Keylor Navas, las negociaciones no avanzaron y, a diferencia de Lema, no fue apartado del grupo, ya que mantiene una buena relación con el cuerpo técnico.

Boca definirá en los próximos meses cómo reorganizará el plantel para 2026, con varios contratos importantes que finalizarán en diciembre.