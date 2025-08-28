Ingresar
Bº Sarmiento: invitan a participar de una jornada ambiental por el Día Nacional del Árbol

La Asociación Civil "Los Chañares" convoca a los vecinos a sumarse este viernes 29 de agosto, desde las 17:30 en la Plaza Italia, a la jornada de eco canje, plantación y adopción de árboles.

Hoy 15:00

La Asociación Civil "Los Chañares" convoca a los vecinos a sumarse a una jornada especial por el Día Nacional del Árbol, que se realizará el viernes 29 de agosto desde las 17:30 en la Plaza Italia del barrio Sarmiento. El evento incluirá eco canje, plantación y adopción de árboles, con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente.

Durante la actividad, los asistentes podrán llevar materiales reciclables y canjearlos por plantas o árboles provistos por el programa Arbolado Urbano de la Municipalidad de la Capital. Los residuos se clasificarán en eco puntos: plásticos, metales y aparatos electrónicos.

Además, se realizará la plantación de ejemplares en la plaza, contribuyendo al embellecimiento del espacio público y al fortalecimiento de prácticas sostenibles. La jornada contará con la participación de la concejal Gabriela Ortiz, la Fundación Fundemos, el Grupo Scouts de Santiago del Estero y las organizaciones TRAEER y ASURA.

Los interesados en obtener más información pueden comunicarse con Facundo (385-6-212995), Álvaro (385-5-066106) o Sandrina (385-6-782558).

Eco Puntos disponibles

Los materiales reciclables estarán organizados por sectores en la plaza:

* Plástico: botellas PET, envases de gaseosa, plástico duro y blando (limpios).

* Residuos electrónicos: computadoras, celulares, televisores, pequeños electrodomésticos, entre otros.

* Metal: latas de gaseosa, cerveza, alimentos, y aerosoles.

