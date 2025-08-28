Operativo sanitario en Urutaú: más de 90 atenciones médicas y sociales para los vecinos

El Hospital Zonal de Monte Quemado y la Municipalidad local realizaron un operativo sanitario en la localidad de Urutaú, departamento Copo, ubicada a 23 kilómetros de la ciudad cabecera.

La jornada fue encabezada por la Dra. Marcela Battan y el intendente, Ing. Felipe Cisneros, junto a personal de distintos servicios del hospital: enfermería, atención primaria de la salud (APS) y vacunatorio. También participaron las alumnas Miranda Pilar Díaz, María Victoria Duhart, Rocío Macías y Lucía Saidde, estudiantes de 6° año de Medicina de la Universidad Favaloro que se encuentran realizando su Práctica Final Obligatoria Rural (PFO Rural) desde el 23 de junio hasta el 29 de agosto.

El operativo se articuló con el área de Desarrollo de la Municipalidad de Monte Quemado y el Programa Provincial 1700 Días, y contó con una importante concurrencia de vecinos de Urutaú.

Durante la jornada se realizaron 27 consultas médicas en niños y adultos, 16 prácticas de enfermería, 37 aplicaciones de vacunas de calendario y 14 dosis de vacuna antigripal 2025. Además, se efectuaron controles de niño sano, se completaron formularios de ANSES, se entregaron medicamentos y suplementos alimentarios del programa 1700 Días, y se brindó asesoramiento sobre programas sociales como ANSES y “Volver al Trabajo” (ex Potenciar).

Este tipo de acciones buscan acercar la atención médica y social a las comunidades del interior del departamento Copo, fortaleciendo la cobertura sanitaria y el acceso a derechos para todos los vecinos.