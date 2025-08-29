Con cuatro encuentros, arranca la 8ª fecha de la Liga Santiagueña
El Torneo Clausura llega a la parte final y empiezan a definirse los animadores de las respectivas zonas.
Hoy 00:22
El Torneo Clausura 2025 entra en una etapa decisiva y este viernes 29 de agosto se pondrá en marcha la 8ª fecha, que promete partidos vibrantes y duelos claves en la lucha por la clasificación. Serán cuatro encuentros los que abrirán la jornada, todos desde las 16:00 en Primera y 14:00 en Reserva.
Viernes 29 de agosto
Central Córdoba vs. Atlético Forres – Cancha Sintético Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Puertas cerradas)
Unión de Beltrán vs. Güemes Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Independiente de Fernández vs. Vélez Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Domingo 31 de agosto
Sportivo Fernández vs. Banfield Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Villa Unión vs. Estudiantes Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Comercio vs. Central Argentino Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Defensores de Forres vs. Agua y Energía Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Martes 2 de septiembre
Sarmiento vs. Yanda Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)