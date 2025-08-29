Con cuatro encuentros, arranca la 8ª fecha de la Liga Santiagueña

El Torneo Clausura llega a la parte final y empiezan a definirse los animadores de las respectivas zonas.

El Torneo Clausura 2025 entra en una etapa decisiva y este viernes 29 de agosto se pondrá en marcha la 8ª fecha, que promete partidos vibrantes y duelos claves en la lucha por la clasificación. Serán cuatro encuentros los que abrirán la jornada, todos desde las 16:00 en Primera y 14:00 en Reserva.

Viernes 29 de agosto

Central Córdoba vs. Atlético Forres – Cancha Sintético

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Puertas cerradas)

Unión de Beltrán vs. Güemes

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Independiente de Fernández vs. Vélez

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Domingo 31 de agosto

Sportivo Fernández vs. Banfield

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Villa Unión vs. Estudiantes

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Comercio vs. Central Argentino

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre