Central Córdoba recibe a Estudiantes en un duelo clave por la cima del Clausura

El Ferroviario enfrenta al Pincha esta tarde desde las 17 en el Estadio Único "Madre de Ciudades".

Hoy 07:29

Central Córdoba atraviesa un gran presente en la Liga Profesional y quiere confirmarlo este sábado desde las 17 en casa ante Estudiantes de La Plata, en un choque clave por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025.

El equipo dirigido por Omar De Felippe llega entonado tras golear 3-0 a Belgrano en Córdoba, con goles de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera, resultado que lo dejó tercero en la tabla e invicto en lo que va del certamen.

Pese a la eliminación por penales en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús, el Ferroviario se repuso rápidamente y apunta de lleno a la competencia local.

Por su parte, Estudiantes llega luego de vencer 1-0 a Aldosivi en el estadio Jorge Luis Hirschi. Los dirigidos por Eduardo Domínguez atraviesan un gran momento: ganaron cinco de sus últimos siete partidos, con apenas una derrota, y además están clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras un arranque de año irregular, el Pincha recuperó la solidez que lo llevó a conquistar la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

El encuentro promete ser de alta intensidad, con Central Córdoba buscando estirar su invicto y pelear la punta, mientras que Estudiantes intentará volver a la cima, que quedó en manos de Barracas Central tras la victoria ante Newell's en Rosario.