La Orquesta Gioia Giovanile representó a Santiago en “Sierras Sonoras” y obtuvo importantes distinciones

La agrupación juvenil participó del 2° Seminario Instrumental y de Dirección Orquestal en Córdoba. El director Roberto Peralta fue premiado en el rubro “Dirección Orquestal” y el violinista Alejandro Biasoni, de 14 años, recibió un reconocimiento especial.

Hoy 10:30
Orquesta Gioia Giovanile
Orquesta Gioia Giovanile

La Orquesta de Cámara "Gioia Giovanile", dirigida por Roberto Peralta, destacó en el 2° Seminario Instrumental y de Dirección Orquestal “Sierras Sonoras” realizado en las Sierras de Córdoba. Este evento reunió a más de 200 músicos y 30 directores de todo el país, siendo un espacio formativo de alto nivel para estudiantes y docentes de música.

El seminario culminó con un emotivo concierto en Villa Carlos Paz, donde se interpretaron piezas de Dvořák y Britten, y se estrenó un tango y una milonga del compositor José López. El evento fue una demostración del crecimiento musical colectivo de los participantes.

El maestro Peralta fue premiado en la categoría "Dirección Orquestal" y Alejandro Biasoni, joven violinista de 14 años, obtuvo el reconocimiento en el rubro "Violín". Estos logros resaltan el talento emergente de los músicos santiagueños.

La participación de la orquesta en “Sierras Sonoras” no solo enriqueció su formación técnica y artística, sino que reforzó su compromiso con la música. Con nuevas herramientas y mayor energía, Gioia Giovanile se prepara para seguir ofreciendo conciertos de calidad en Santiago del Estero.

