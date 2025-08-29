Russo probó dos equipos y dejó pistas del 11 de Boca para visitar a Aldosivi

El entrenador Xeneize realizó un ensayo en la Bombonera mezclando titulares y suplentes, pero dejó varias señales sobre la formación que se perfila para jugar este domingo en Mar del Plata.

Hoy 11:15

Miguel Ángel Russo mantiene su cábala: cada semana, antes de los partidos, prueba dos equipos mezclando titulares y suplentes para despistar rivales, pero siempre dejando pistas sobre el posible once inicial. De cara al duelo ante Aldosivi, el DT volvió a repetir la fórmula, aunque esta vez con dos dudas importantes que podrían modificar la estructura de Boca Juniors.

La principal incógnita pasa por la presencia de Rodrigo Battaglia, pieza clave en la levantada Xeneize. El volante arrastra una molestia muscular que lo dejó al margen del ensayo y su lugar podría ser ocupado por Williams Alarcón o Milton Delgado, con ventaja para el chileno. Además, la otra baja confirmada es la de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión y no podrá estar en Mar del Plata. En su lugar, Ayrton Costa volverá a la titularidad tras dos meses de inactividad, relegando al juvenil Mateo Mendia.

Durante la práctica, Russo paró dos equipos:

Primer equipo: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Fabra; Paredes, Blondel; Aguirre, Palacios, Zeballos; Milton Giménez.

Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Fabra; Paredes, Blondel; Aguirre, Palacios, Zeballos; Milton Giménez. Segundo equipo: Brey; Advíncula, Di Lollo, Mendia, Blanco; Janson, Delgado, Alarcón, Velasco; Cavani.

Con estos ensayos, todo indica que Lucas Blondel no será el reemplazante de Battaglia, sino que la pelea en el mediocampo queda entre Alarcón y Delgado. Así, el once probable para visitar a Aldosivi sería:

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Paredes, Alarcón o Delgado, Palacios; Merentiel y Cavani.

El partido se jugará este domingo desde las 14:30 en el estadio José María Minella, donde Boca buscará sumar su cuarta victoria consecutiva y seguir escalando posiciones en la Zona B del Torneo Clausura 2025.