El deseo de Pillud: retirarse vistiendo la camiseta de Central Córdoba

El lateral por derecha, con contrato hasta diciembre, comenzó a pensar en la posibilidad de colgar los botines.

Hoy 11:48

La decisión de dejar Racing, luego de 14 años y de haber ganado 5 títulos, para sumarse a Central Córdoba generó una repercusión importante. Llegaba a un equipo necesitado de sumar para engrosar promedios, formando parte del proceso de actualización de objetivo porque en Santiago del Estero, desde hace un tiempo, dejaron de pensar en la zona baja y comenzaron a soñar con ser competitivos en el torneo local, ganando una Copa Argentina y buscando instalar al Ferro en las copas internacionales.

Iván Pillud asumió el gran desafío, disfrutando de un pasado y un presente histórico. Proyectando un futuro ambicioso, aunque podría marcar el final de su carrera como jugador profesional. “Dentro de poco estamos pisando los 40, por lo menos hasta diciembre hay Pillud para rato”, cuenta uno de los referentes del Ferro y deja en claro que pretende retirarse en la institución santiagueña: “Es el deseo que tengo hoy”.

Con su carrera deportiva ingresando en la recta final, los grandes desafían lo motivan a extenderla un poco más. La necesidad de conseguir un nuevo título con Central Córdoba es su próximo objetivo. El 6 de septiembre, en Rosario, se enfrentará con Vélez por la Supercopa Argentina. “Esperemos que se pueda dar esa bendita final. Para volver a coronar otro titulo con este club, que para mí en lo personal sería muy importante; pero sobre todo para todos los Ferroviarios”, advierte.

El partido del sábado, frente a Estudiantes, le abre grandes posibilidades a Central Córdoba porque ganando les permitiría escalar hasta lo más alto de la tabla de posiciones.

“Vamos a tener un hermoso partido con el puntero del grupo. Nada más lindo que tratar de robarle esos tres puntos”, decretó uno de los experimentados en la última línea, quien manifestó el deseo de retirarse en el Oeste.