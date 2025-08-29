Rusos guardaron explosivos debajo de puentes y Ucrania los hizo volar usando drones baratos

La importancia de estos puentes radicaba en su función logística, pero también en su condición de puntos potencialmente volátiles: las fuerzas rusas los habían minado.

Hoy 15:47

El reciente ataque ucraniano que destruyó dos puentes estratégicos en territorio ruso ha representado un inusual revés para las fuerzas de Moscú, al emplear drones de bajo costo y las propias minas rusas almacenadas en el lugar para lograr su objetivo.

La 58.ª Brigada Motorizada Separada de Infantería de Ucrania confirmó a CNN que la operación se centró en dos infraestructuras clave ubicadas cerca de la frontera con la región ucraniana de Kharkiv, utilizadas por el ejército ruso para abastecer a sus tropas.

La importancia de estos puentes radicaba en su función logística, pero también en su condición de puntos potencialmente volátiles: las fuerzas rusas los habían minado, preparándose para destruirlos en caso de un avance inesperado de las tropas ucranianas.

Esta táctica, consistente en demoler infraestructuras propias para frenar el avance enemigo, no es nueva en el contexto bélico. De hecho, Ucrania recurrió a una estrategia similar durante los primeros días de la invasión a gran escala en febrero de 2022, cuando voló puentes en las rutas hacia Kyiv para ralentizar el avance ruso y proteger la capital.

En esta ocasión, la 58.ª Brigada Motorizada Separada de Infantería detectó movimientos inusuales en torno a uno de los puentes, lo que motivó una inspección más detallada. Un representante de la brigada relató a CNN que, ante la imposibilidad de utilizar un dron de reconocimiento convencional —ya que la señal se perdía bajo la estructura—, optaron por emplear un dron de visión en primera persona equipado con fibra óptica.

Según sus palabras: “Se hizo evidente que algo ocurría allí. No podíamos volar un dron de reconocimiento regular bajo el puente porque la señal simplemente desaparecía, así que utilizamos un dron de visión en primera persona con fibra óptica”.

Las imágenes captadas por el dron muestran cómo se aproxima al puente y localiza un gran cúmulo de minas antitanque y otras municiones, parcialmente cubiertas por una tela desplazada a un costado. El mismo portavoz detalló: “Vimos las minas y atacamos”.

El video termina de forma abrupta cuando el dron impacta contra el depósito, seguido de una explosión de gran magnitud registrada por una segunda cámara situada a distancia. CNN logró geolocalizar el puente mostrado en las imágenes en la región de Belgorod, al sur de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania.

Tras el éxito de la primera acción, la brigada decidió inspeccionar el segundo puente, donde hallaron una situación similar.

El representante explicó: “Después de eso, decidimos revisar el otro puente. Descubrimos que también estaba minado y lo atacamos. Vimos una oportunidad y la aprovechamos”.

La destrucción de estas infraestructuras, lograda mediante el uso de drones de apenas 600 dólares y explosivos rusos, ha supuesto un inusual motivo de celebración para Kyiv en un contexto marcado por la presión constante de las fuerzas rusas en el frente. Mientras tanto, las tropas de Vladimir Putin continúan avanzando gradualmente y el mandatario ruso sigue posponiendo cualquier negociación de alto el fuego. Paralelamente, Moscú mantiene su campaña de ataques aéreos letales casi diarios contra ciudades ucranianas, afectando gravemente a la población civil.

Hasta el momento, Rusia no ha emitido comentarios sobre los ataques que destruyeron los puentes.