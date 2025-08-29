Central Córdoba festejó ante Atlético Forres en el arranque de la fecha

El Ferroviario se impuso por 2-0 como local.

Central Córdoba venció esta tarde a Atlético Forres en uno de los duelos correspondientes a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El elenco ferroviario se impuso por 2-0 gracias a los goles de Francisco Cuevas y Fabricio Aguirre Gerez.

De esta manera, el equipo dirigido por Germán Montenegro llega a los 12 puntos mientras que Atlético Forres quedó con 10.

En la próxima fecha, Central Córdoba recibirá a Sarmiento y el elenco de Forres será anfitrión de Estudiantes.

Viernes 29 de agosto

Central Córdoba 2-0 Atlético Forres

Unión de Beltrán 5-2 Güemes

Independiente de Fernández 1-3 Vélez

Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía

Domingo 31 de agosto

Sportivo Fernández vs. Banfield

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Villa Unión vs. Estudiantes

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Comercio vs. Central Argentino

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre

Sarmiento vs. Yanda

Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)