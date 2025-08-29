Central Córdoba festejó ante Atlético Forres en el arranque de la fecha

El Ferroviario se impuso por 2-0 como local.
Central Córdoba venció esta tarde a Atlético Forres en uno de los duelos correspondientes a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El elenco ferroviario se impuso por 2-0 gracias a los goles de Francisco Cuevas y Fabricio Aguirre Gerez.
De esta manera, el equipo dirigido por Germán Montenegro llega a los 12 puntos mientras que Atlético Forres quedó con 10.
En la próxima fecha, Central Córdoba recibirá a Sarmiento y el elenco de Forres será anfitrión de Estudiantes.
Viernes 29 de agosto
Central Córdoba 2-0 Atlético Forres
Unión de Beltrán 5-2 Güemes
Independiente de Fernández 1-3 Vélez
Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía
Domingo 31 de agosto
Sportivo Fernández vs. Banfield
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Villa Unión vs. Estudiantes
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Comercio vs. Central Argentino
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Defensores de Forres vs. Agua y Energía
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Martes 2 de septiembre
Sarmiento vs. Yanda
Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)