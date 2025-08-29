Inauguran un puesto sanitario en la localidad de Las Delicias

Autoridades provinciales participaron del acto.

29/08/2025

La ministra de Salud, Natividad Nassif, en representación del gobernador Gerardo Zamora, dejó formalmente inaugurado este viernes por la tarde el Puesto Sanitario de Las Delicias, en el departamento Pellegrini.

También fueron parte del acto el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora del Hospital Zonal de Nueva Esperanza, Roxana Roldán; la comisionada municipal de Las Delicias, Liliana Juárez Jiménez y representantes de otros municipios de la zona, además de vecinos y delegaciones de instituciones educativas y religiosas.

Tras el corte de cintas y el descubrimiento de una placa recordatoria, la directora del Hospital Zonal destacó el crecimiento del sistema sanitario en toda la región con la presencia del Estado provincial, acompañando a los profesionales, enfermeros y demás trabajadores en su labor cotidiana, con más equipamiento y mejores condiciones de trabajo para servir a las familias.

Por su parte, Sabalza señaló: “Esta posta tiene un significado importante: el de un Gobierno presente como sistema de salud. Nuestro deber es que se sientan protegidos, cuidados y pensamos en la telemedicina como herramienta, un camino que vamos a poder subsanar”.

También resaltó el rol de los puestos de salud en la ruralidad como espacios de contención. Agregó: “Los avance tecnológicos son fundamentales para el futuro de la medicina, y dentro de la población, como equipo estamos conectados constantemente, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo de la mejor manera”.

A su turno, la ministra Nassif expresó: “Hoy dejamos en servicio una infraestructura que era necesaria para la localidad de Las Delicias, lo prometimos y ya es una realidad, gracias al Gobierno provincial por su apoyo desde siempre”.

“Lo importante es que las personas que se atienden en este lugar reciban contención, tanto física como emocional; son más de 900 y que corresponden a diversos parajes El Rosado, San Lorenzo, El Porvenir, La Criolla, San Luis, San José, La Cañada y la Colonia Menonita”, detalló.

Para finalizar dijo que “desde el Gobierno se está trabajando en el área rural con el gran desafío de que el servicio de salud sea accesible y de calidad para todos”. “Estamos iniciando este proceso con equipamiento de gran nivel tecnológico y aumentaremos las capacidades profesionales para este establecimiento”, completó.