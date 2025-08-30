Sigue la búsqueda de sujeto que golpeó y quemó con un cuchillo a una abogada

La policía está tras los pasos del hombre de 55 años. La profesional lo había conocido por Facebook y desde entonces vive un verdadero calvario.

Hoy 08:19

La Justicia ordenó el viernes la detención de un individuo sindicado de conocer por internet a una abogada dos meses atrás y someterla a un calvario de insultos y hasta torturarla con cuchillo caliente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La odisea de la letrada, de 44 años, salió a la luz a raíz de un incidente ajeno a su historia, pero con epicentro en el mismo edificio de residencia: Belgrano, entre Rivadavia y Alvarado.

Al sacar en limpio los policías, la abogada les confió que su agresor se retiró en la tarde del jueves, tras golpearla toda la madrugada.

La mujer detalló que lo conoció por Facebook y que tras ensayar una especie de convivencia, comenzó a ser golpeada. Prima facie, los médicos habrían confirmado golpes en el rostro, la frente, hematomas en los dos brazos, cortes en el omóplato y hasta quemaduras en un pie. "Lo hizo con un cuchillo caliente", reveló la víctima muy avergonzada.

Sin lugar a rodeos, la Fiscalía afectó a personal para socorrer a la damnificada, que formalizó la denuncia. Luego, los policías la trasladaron al Hospital Regional Ramón Carrillo por una resonancia magnética y placas radiográficas.

Antes del mediodía del viernes partió una orden de detención en contra del individuo, por quien un abogado ensayó un tibio pedido de exención de prisión. La Justicia también brindó seguridad a la abogada, con un guardia policial, en modo preventivo por si el sujeto resolviera presentarse.

Al mismo tiempo, la policía iniciará una ronda de testimoniales en el piso, ya que la damnificada manifestó que las agresiones eran frecuentes e intensas, imposible que al menos sus compañeros de piso no escucharan algo.