El secreto del romero: por qué rociar sus hojas con limón mejora su salud y apariencia

El jugo de limón tiene múltiples beneficios para el romero. Además de intensificar su fragancia, actúa como un repelente natural contra insectos y hongos, asegurando que la planta crezca fuerte y libre de enfermedades.

Hoy 09:59

La planta de romero es una de las más queridas en los hogares, no solo por su aroma y sabor, sino también por todos los beneficios que aporta. Para mantenerla en buen estado, existen algunos trucos caseros muy efectivos, y uno de los más recomendados es rociar sus hojas con jugo de limón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rociar las hojas con jugo de limón tiene varios efectos positivos:

Repelente natural de plagas: el aroma cítrico del limón ayuda a mantener alejados insectos como pulgones y araña roja , evitando infestaciones y protegiendo la salud de la planta.

el aroma cítrico del limón ayuda a mantener alejados insectos como , evitando infestaciones y protegiendo la salud de la planta. Prevención de hongos: los compuestos presentes en el limón actúan como fungicidas naturales , reduciendo el riesgo de enfermedades fúngicas en las hojas.

los compuestos presentes en el limón actúan como , reduciendo el riesgo de enfermedades fúngicas en las hojas. Hojas más brillantes y saludables: además de proteger, el limón puede hacer que las hojas luzcan más verdes y radiantes, mejorando la apariencia general del romero.

Reuní las cáscaras de limón. Prepará la infusión: poné las cáscaras en un recipiente con agua y llevá a ebullición durante 5 minutos. Dejá enfriar la mezcla por completo. Filtrá y volcá el líquido en un pulverizador. Rociá la planta de manera uniforme, evitando el exceso de jugo para no dañar las hojas.

Un rociado regular ayuda a mantener las plagas a raya, mientras que una buena ventilación evita la aparición de enfermedades. Este sencillo truco combina protección, prevención y estética, convirtiéndose en un aliado imprescindible para cualquier amante del romero.