El secreto del romero: por qué rociar sus hojas con limón mejora su salud y apariencia

El jugo de limón tiene múltiples beneficios para el romero. Además de intensificar su fragancia, actúa como un repelente natural contra insectos y hongos, asegurando que la planta crezca fuerte y libre de enfermedades.
La planta de romero es una de las más queridas en los hogares, no solo por su aroma y sabor, sino también por todos los beneficios que aporta. Para mantenerla en buen estado, existen algunos trucos caseros muy efectivos, y uno de los más recomendados es rociar sus hojas con jugo de limón.
Rociar las hojas con jugo de limón tiene varios efectos positivos:
Un rociado regular ayuda a mantener las plagas a raya, mientras que una buena ventilación evita la aparición de enfermedades. Este sencillo truco combina protección, prevención y estética, convirtiéndose en un aliado imprescindible para cualquier amante del romero.