Con un “borrado” que vuelve, Boca viaja a Mar del Plata con 32 jugadores para enfrentar a Aldosivi

Miguel Ángel Russo incluyó a una sorpresa en la convocatoria para la séptima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 13:16

La fórmula que Russo utilizó en su anterior etapa parece repetir historia: para este fin de semana, el entrenador citó a 32 futbolistas para el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, incluyendo a Sergio Romero, arquero que estaba borrado desde hace meses y sin minutos en el ciclo actual. La medida busca fortalecer la cohesión del plantel y mantener el espíritu del grupo tras el primer triunfo del tercer ciclo del DT frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.

“El grupo está, hay que fortalecerlo”, explicó Russo sobre la decisión de llevar a todo el plantel, incluso jugadores lesionados, como ocurrió en Mendoza. La estrategia ya mostró resultados positivos dentro y fuera de la cancha, con la unión del grupo destacada por los futbolistas, como Edinson Cavani, quien señaló: “Lo más importante es que Boca gane y se acerque a los objetivos”.

Entre los citados se repiten jugadores que vienen de distintas lesiones, como Ander Herrera y Tomás Belmonte, y aquellos que tienen poco rodaje, como Lucas Blondel, Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón. El único jugador que quedó afuera de la lista fue Cristian Lema, quien sigue apartado y entrenándose solo.

Lista de convocados de Boca para enfrentar a Aldosivi: