Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 AGO 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Con un “borrado” que vuelve, Boca viaja a Mar del Plata con 32 jugadores para enfrentar a Aldosivi

Miguel Ángel Russo incluyó a una sorpresa en la convocatoria para la séptima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 13:16

La fórmula que Russo utilizó en su anterior etapa parece repetir historia: para este fin de semana, el entrenador citó a 32 futbolistas para el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, incluyendo a Sergio Romero, arquero que estaba borrado desde hace meses y sin minutos en el ciclo actual. La medida busca fortalecer la cohesión del plantel y mantener el espíritu del grupo tras el primer triunfo del tercer ciclo del DT frente a Independiente Rivadavia en Mendoza.

El grupo está, hay que fortalecerlo”, explicó Russo sobre la decisión de llevar a todo el plantel, incluso jugadores lesionados, como ocurrió en Mendoza. La estrategia ya mostró resultados positivos dentro y fuera de la cancha, con la unión del grupo destacada por los futbolistas, como Edinson Cavani, quien señaló: “Lo más importante es que Boca gane y se acerque a los objetivos”.

Entre los citados se repiten jugadores que vienen de distintas lesiones, como Ander Herrera y Tomás Belmonte, y aquellos que tienen poco rodaje, como Lucas Blondel, Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón. El único jugador que quedó afuera de la lista fue Cristian Lema, quien sigue apartado y entrenándose solo.

Lista de convocados de Boca para enfrentar a Aldosivi:

  • Arqueros: Marchesin, Brey, García y Romero
  • Defensores: Advíncula, Barinaga, Blondel, Figal, Di Lollo, Mendia, Costa, Pellegrino, Blanco y Fabra
  • Mediocampistas: Miramón, Battaglia, Delgado, Paredes, Belmonte, Alarcón, Herrera, Braida, Zenón, Palacios y Martegani
  • Delanteros: Velasco, Janson, Aguirre, Zeballos, Merentiel, Giménez y Cavani

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Miguel Ángel Russo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 30 de agosto en Santiago del Estero: la Tormenta de Santa Rosa llega con lluvias aisladas y vientos del sur
  2. 2. Se conoció el nombre del tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 16° en la clasificación del GP de Países Bajos de Fórmula 1
  4. 4. Tensión con Venezuela: un buque lanzamisiles de EE.UU. cruzó el canal de Panamá rumbo al Caribe
  5. 5. Sigue la búsqueda de sujeto que golpeó y quemó con un cuchillo a una abogada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT