La sorpresiva decisión de Miguel Ángel Russo con Chiquito Romero en Boca

El exarquero de la Selección Argentina no ataja desde noviembre de 2024.

Hoy 15:08

Boca Juniors anunció una lista de 32 futbolistas para viajar a Mar del Plata, donde este domingo buscará su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura al enfrentar a Aldosivi por la séptima fecha.

Con la intención de reforzar la unidad del plantel, el entrenador Miguel Ángel Russo incluyó en la delegación a jugadores marginados, como el arquero Sergio “Chiquito” Romero.

Romero, de 38 años, no es tenido en cuenta por el DT y espera la finalización de su contrato el 31 de diciembre, pero igualmente acompañará al equipo. Su último partido en el arco de Boca fue en noviembre de 2024.

Además de Romero, viajarán otros tres arqueros: Agustín Marchesín (titular), Javier García y Leandro Brey.

El defensor Marco Pellegrino, actualmente lesionado, también integra la nómina aunque su lugar en la cancha será ocupado por Ayrton Costa.

Lista completa de convocados de Boca

Arqueros (4): Agustín Marchesín, Javier García, Leandro Brey y Sergio Romero.

Agustín Marchesín, Javier García, Leandro Brey y Sergio Romero. Defensores (10): Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Luciano Di Lollo, Mateo Mendia, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Luciano Di Lollo, Mateo Mendia, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra. Mediocampistas (11): Ignacio Miramón, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Agustín Martegani.

Ignacio Miramón, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Agustín Martegani. Delanteros (7): Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Boca, que suma dos triunfos al hilo, buscará seguir escalando en la tabla y consolidar su rendimiento frente a un Aldosivi necesitado de puntos.