Mauricio Macri echó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO por su cercanía con los libertarios

La resolución, que lleva la firma del fundador del partido amarillo, detalla que la expulsión se debe a reiteradas inasistencias a las reuniones del Consejo

Hoy 17:50

Mauricio Macri decidió expulsar de la vicepresidencia del PRO a Damián Arabia, referente cercano a Patricia Bullrich, intensificando las fracturas dentro del partido que fundó hace dos décadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La resolución, que también incluyó al dirigente Pablo Walter, detalla que la expulsión se debe a inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo, aunque la tensión se vio alimentada por la cercanía de Arabia con el sector libertario y sus posturas públicas de apoyo a La Libertad Avanza.

El secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, había sido el encargado días atrás de pedirle formalmente la renuncia.

El propio Arabia detalló en su cuenta de X que le recriminaron que su participación había disminuido y que había elegido otro rumbo político. En desacuerdo, el diputado anunció que no daría un paso al costado, cuestionó el funcionamiento interno del partido y denunció la existencia de “feudos cerrados”.

La remoción formal se articuló a través de una resolución partidaria que instruye notificar a Arabia y Walter sus cesantías, impulsar su reemplazo y girar antecedentes al Tribunal de Disciplina. El texto, al que accedió Infobae, menciona la aplicación de la Carta Orgánica para la separación y se prevé comunicar la medida al Juzgado Federal con competencia electoral.

Arabia, que mantiene su banca como diputado y respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció no haber sido invitado a participar en las decisiones centrales de la conducción del PRO, recordó que siempre mantuvo su alineamiento legislativo con el bloque y expuso la ausencia de autocrítica dentro del sector que hoy conduce el partido, vinculado a Mauricio Macri.

En el entorno del diputado consideraron que la postura crítica y la cercanía a espacios liberales fueron los factores determinantes de la decisión.

La crisis interna del PRO, que actualmente tiene su bloque de diputados dividido en tres (el sector vinculado a Mauricio Macri; aquellos alineados a posturas libertarias y los que anticipan su salida de cara al recambio de legisladores), también sumó repercusiones como la de Fernando Iglesias, quien desde su propia cuenta de X escribió: “La calidad institucional bien entendida empieza por casa”.

La conducción encabezada por Pérez Carletti y la promoción de figuras jóvenes como Martín Yeza para ocupar lugares clave en el partido pretende acelerar una renovación mientras se profundizan los conflictos y la fragmentación en la fuerza fundada por Macri.

La resolución sobre la situación de Damián Arabia resalta la dinámica de enfrentamiento entre sectores internos del PRO en una etapa marcada por alianzas cruzadas y el avance de espacios libertarios dentro del Congreso.