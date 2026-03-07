Salvaje ataque: un joven sufrió cortes en su cabeza tras ser golpeado

El hombre fue instado por las autoridades a radicar la denuncia formal en la base de la Comisaría 41. La policía ya trabaja con la descripción de los agresores.

Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió las primeras horas de este sábado en la intersección de Avenida Belgrano y Senador Villar. Allí, un vecino de 35 años fue abordado por dos sujetos que, sin mediar palabra, lo atacaron ferozmente antes de darse a la fuga.

Eran cerca de las 8 de la mañana cuando el personal de la Comisaría Nº 41, a bordo de una unidad móvil, fue alertado sobre un disturbio en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Al llegar, los efectivos se encontraron con Nolberto Mariano Ávila (35), domiciliado en el barrio Santa Rita, que se encontraba visiblemente herido y acompañado por su hermana, quien presenció el ataque.

Así quedó el joven golpeado

Según el relato de la víctima, el ataque fue sorpresivo y de una violencia injustificada. Los agresores se desplazaban en una motocicleta lo interceptaron y, sin que existiera una discusión previa o intento de robo, comenzaron a propinarle golpes de puño de forma constante. Tras la agresión, los atacantes aceleraron su vehículo y desaparecieron del lugar con rumbo desconocido.

Debido a que Ávila presentaba cortes y sangre en la zona del cuero cabelludo, los uniformados decidieron no esperar a la ambulancia y procedieron a su traslado inmediato en el patrullero hacia el Hospital Zonal, ya que estaban a escasos 100 metros del mismo.

En el nosocomio, el damnificado recibió las primeras curaciones. Según el reporte médico inicial:

"La herida no sería de consideración grave, aunque requirió intervención de enfermería para frenar el sangrado y una evaluación exhaustiva por parte del médico de guardia".

Tras ser asistido, el hombre fue instado por las autoridades a radicar la denuncia formal en la base de la Comisaría 41. La policía ya trabaja con la descripción de los agresores y no se descarta el análisis de cámaras de seguridad en la zona de la Av. Belgrano para identificar la chapa patente del motovehículo.