Operativo contra las picadas: más de 70 multas, 51 motos retenidas, 4 aprehendidos y droga secuestrada

Los controles preventivos se llevan a cabo de manera sostenida con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y proteger a quienes circulan por las calles santiagueñas.

Hoy 12:18

Durante el control realizado sobre avenida Núñez del Prado, la Policía labró múltiples infracciones de tránsito, retuvo 53 vehículos (entre ellos dos automóviles) cuyos conductores no superaron el test de alcoholemia y 4 personas fueron detenidas, dos por intentar evadir los controles y los restantes, porque tenían drogas en su poder.

La fuerza de seguridad provincial reforzó los controles preventivos que viene llevando a cabo de manera sostenida con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y proteger a quienes circulan por las calles santiagueñas.

Mediante un trabajo coordinado por la Dirección General de Seguridad Vial y con la colaboración de la Dirección General de Seguridad, se desplegó un dispositivo de control de picadas ilegales.

El operativo tuvo lugar entre las 22 de ayer y las 6 de este sábado y estuvo centrado en neutralizar las “carreras clandestinas” en la vía pública y el control arrojó como resultado la confección de 78 infracciones y la retención de 51 motocicletas y dos automóviles.

Vehículos secuestrados

También como derivación del dispositivo, la justicia tomó participación cuando dos personas que habían intentado evadir el control y darse a la fuga, fueron conducidos a la Comisaría Comunitaria N°2, quedando a disposición de la fiscalía de turno.

De igual forma, otros dos individuos fueron apresados porque se los sorprendió con sustancias prohibidas en su poder y en este caso, se dio intervención inmediata a la fiscal de narcomenudeo para dar continuidad a las tareas periciales y judiciales correspondientes.

Por último, las autoridades policiales informaron que los controles viales serán sostenidos en el tiempo en todo el territorio provincial, con el fin de reforzar la presencia preventiva en las calles y rutas, garantizando la circulación segura para todos.