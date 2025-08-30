Defensa y Justicia y Belgrano se ven las caras en Florencio Varela

El Halcón y el Pirata buscarán sumar de a tres en la octava fecha del Torneo Clausura.

Hoy 05:00

Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano este domingo a partir de las 16.45 en el Estadio Norberto Tomaghello. El Halcón busca recuperarse del empate sufrido sobre la hora ante Barracas Central, mientras que el Pirata quiere levantarse tras la dura goleada sufrida ante Central Córdoba.

El equipo de Mariano Soso llega prendido en los primeros puestos de la zona y solo perdió un partido en lo que va del semestre. Con un arranque alentador, Defensa y Justicia quiere ratificar su buen presente ante su gente y seguir soñando con la clasificación a la próxima fase.

Por su parte, el conjunto cordobés que dirige Ricardo Zielinski cayó 3-0 frente al Ferroviario y cortó una racha de cuatro encuentros sin derrotas. “Habrá que aprender y corregir, este cachetazo es preferible ahora que en el final del torneo”, señaló Gabriel Compagnucci antes del viaje a Buenos Aires. Además, el Pirata no podrá contar con Lisandro López, expulsado en la última fecha.

La probable formación de Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

El posible once de Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 16.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Ariel Penel

Estadio: Norberto Tomaghello