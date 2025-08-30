Defensa y Justicia sonrió en Varela ante Belgrano y se prende en la pelea

El Halcón le ganó por 2 a 1 el Pirata por la séptima fecha del Torneo Clausura y se ubica en los primeros puestos de la Zona A

Hoy 18:29

En un partido intenso y con un campo de juego complicado por la lluvia, Defensa y Justicia logró un triunfo valioso al imponerse 2-1 sobre Belgrano este domingo en Varela, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Mariano Soso sumó tres puntos que lo dejan en zona de clasificación y con buenas expectativas de cara al tramo final de la fase regular.

El encuentro comenzó condicionado por un enorme charco de agua que dificultó el juego entre el círculo central y la medialuna de una de las áreas. Defensa apostó por los centros y las pelotas paradas, y así llegó la apertura del marcador: tras un córner ejecutado por Molinas, Delgado anticipó en el área y puso el 1-0 para el Halcón.

Belgrano, dirigido por el Ruso Zielinski, respondió atacando constantemente por el sector derecho y logró la igualdad luego de una jugada polémica: González Metilli remató al arco, la pelota pegó en el brazo de Hausch y, tras revisión en el VAR, el árbitro Viola sancionó penal. Jara no perdonó y puso el 1-1 con un disparo potente.

Cuando el Pirata se ilusionaba con dar vuelta la historia, Enrique “Beto” Bologna apareció con atajadas determinantes que sostuvieron al equipo. Y en un ataque tan aislado como preciso, Soto metió un centro perfecto para que Juan Miritello defina con categoría y anote el 2-1. En el final, Bologna volvió a lucirse con una tapada monumental ante Jara para asegurar la victoria.

Con este resultado, Defensa y Justicia se ubica entre los ocho mejores de la tabla y toma aire en la pelea por avanzar a los octavos de final. En la próxima fecha, visitará a Atlético Tucumán, mientras que Belgrano buscará recuperarse en Córdoba ante Gimnasia.