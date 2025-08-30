Boca visita a Aldosivi buscando la tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura

El Xeneize enfrenta al Tiburón en Mar del Plata con el objetivo de ratificar su levantada.

Hoy 06:38

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca Juniors visitará este domingo a Aldosivi desde las 14.30 en el Estadio José María Minella. El encuentro, que finalmente se jugará sin público visitante, será una prueba clave para el equipo de Miguel Ángel Russo.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El DT confirmó que hará solo un cambio respecto al triunfo 2-0 ante Banfield: la baja de Marco Pellegrino por una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo. Su lugar en la zaga central será ocupado por Ayrton Costa. El resto del equipo será el mismo que superó al Taladro, con Rodrigo Battaglia ya recuperado compartiendo el eje del mediocampo con Leandro Paredes.

En la delantera, el cuerpo técnico ratifica la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, ambos autores de los goles en la última victoria y que buscarán mantener la levantada futbolística.

Por su parte, Aldosivi llega con un presente complicado: sumó apenas tres puntos en seis fechas producto de tres empates y viene de caer 1-0 ante Estudiantes en La Plata. El equipo dirigido por Mariano Charlier necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, donde actualmente comparte peligro con Talleres y San Martín de San Juan.

Probable formación de Aldosivi:

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.



Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: José María Minella