El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado

Con una mínima de 15 grados a las cinco de la madrugada, la jornada de este domingo se destacará por su cielo nublado. Para el lunes: nublado y máxima de 20°.

Hoy 06:30

Tras las lluvias y granizo que cayó en diferentes ciudades y localidades del interior de Santiago del Estero durante la tarde y noche del sábado, para este domingo el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias aisladas durante la mañana y a partir del mediodía cielo parcialmente nublado.

La temperatura máxima rondaría los 23° con vientos predominantes del sector sur con ráfagas de hasta 59 km/h. Condiciones para nada favorables para actividades en el exterior.

Pronóstico para este domingo

Para el lunes el SMN indica para la Madre de Ciudades cielo parcialmente nublado con una máxima de 20 grados y vientos predominantes del sector sur con ráfagas de hasta 59 km/h durante la mañana.

El día más caluroso será el miércoles, con una máxima de 30° y hacia el fin de la semana volverá el fresco, con temperaturas que no superarán los 20 grados.

¿Lluvias? No, solo cielos parcialmente nublados.