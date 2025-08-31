Israel confirmó la muerte del primer ministro hutí en un ataque aéreo en Yemen

El Ejército israelí anunció que Ahmed al Rahawi, jefe del gobierno controlado por los rebeldes hutíes en Yemen, murió durante un bombardeo en Saná.

Hoy 08:20

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el operativo se llevó a cabo el jueves pasado, tras recibir información de la Dirección de Inteligencia Militar. Según detallaron, el ataque se dirigió contra una instalación en la que se encontraban decenas de altos cargos del movimiento hutí.

“Entre los funcionarios presentes en el lugar se encontraba el primer ministro hutí, Ahmed Al-Rahawi, que fue abatido junto con otros altos miembros del régimen terrorista”, expresaron desde las FDI a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

El Ejército israelí advirtió que continuará realizando operativos “para eliminar cualquier amenaza contra los civiles israelíes”, tanto en la Franja de Gaza como en otros territorios de la región.

Los enfrentamientos entre Israel y los hutíes, respaldados por Irán, se intensificaron a partir del inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre los rebeldes y Estados Unidos, aliado de Israel, los choques se mantuvieron en los últimos meses.