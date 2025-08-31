Hallaron muerto al principal sospechoso del crimen de la joven chofer de aplicación en La Matanza

Confirmaron que el fallecido es Rodrigo López, un hombre que fue señalado por los familiares y varios testigos.

Hoy 09:02

En medio de la investigación por el crimen de Candela Santa María en el partido bonaerense de La Matanza, la Policía encontró muerto al principal acusado.

Fuentes con acceso a la causa confirmaron que el fallecido es Rodrigo López -apodado como “Piñón”-, un hombre que fue señalado por los familiares y varios testigos.

El sospechoso se quitó la vida esta tarde luego de advertir que los agentes habían llegado a su casa. “Me mandé una c... y me busca la policía”, le dijo a un familiar minutos antes de tomar la drástica decisión.

Horas antes, López había publicado una serie de posteos en los que se defendió de las acusaciones en su contra. “Quiero que sepan que yo no tuve nada que ver con lo de Cande”, aseguró a través de su cuenta de la red social Facebook.

En la causa interviene el fiscal Diego Rulli, de la Unidad de Homicidios de La Matanza, que ya ordenó las pericias correspondientes para reconstruir los hechos.

El cuerpo de Santa María fue encontrado este sábado a la madrugada adentro de su auto Fiat Cronos, con el que trabajaba como chofer en una aplicación de viajes, en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, en la localidad de González Catán. La joven, que estaba a punto de cumplir 25 años, tenía un disparo en la cabeza y faltaba su celular, que aún no fue localizado.

En un principio, la familia sostuvo la versión de un intento de robo, pero la fiscalía abrió la posibilidad de una nueva hipótesis: la de un crimen premeditado en un contexto diferente al de su trabajo.

Desde la mañana de este sábado, familiares y amigos de la víctima, así como vecinos y autoconvocados, cortaron la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere, para reclamar Justicia.

“Candela era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto”, contó su primo Fernando.

“Le hicieron una cama”, agregó el familiar, que ya había apuntado contra López. “Se ve que estaban pasados de droga y la mataron por dos monedas”, sostuvo.

Entre los elementos secuestrados en el vehículo de la víctima había la caja de un revólver, un elemento que será clave para reconstruir el crimen. Además, en las últimas horas, hubo allanamientos y se esperan avances en la recolección de testimonios y peritajes.