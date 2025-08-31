Wanda Nara denunció que Mauro Icardi abandonó a los gatos de sus hijas

La empresaria contó que el futbolista solo llevó a dos perras a su casa en el Chateau Libertador y que los felinos que habían adoptado en Estambul quedaron en la calle.

Hoy 09:05

Wanda Nara volvió a exponer públicamente sus diferencias con Mauro Icardi, esta vez por las mascotas de la familia. Según relató en una entrevista con Puro Show (eltrece), el jugador decidió trasladar únicamente a dos perras al hogar ubicado en el Chateau Libertador, pero se habría deshecho de los gatos que sus hijas habían adoptado en Turquía.

“Dijo que los liberó en la calle”, expresó Wanda con angustia, al recordar la respuesta que obtuvo del delantero cuando le consultó por el paradero de los animales.

La empresaria también se refirió al delicado estado de salud de uno de los perros que quedaron en Italia: “Lo tienen que operar y no pueden porque Mauro no firma. Se va a morir en estos días. Hay situaciones morales”, lamentó.

En paralelo, Icardi continúa instalado en Turquía, donde convive con la China Suárez y sus hijos en una nueva casa. Allí mantienen a Tano, un dogo de Burdeos de ocho años, que por el momento es el único animal que reside con ellos.

Mientras tanto, existe expectativa por las mascotas que pertenecen a la actriz, actualmente en Buenos Aires, y que podrían sumarse a la familia en el exterior.