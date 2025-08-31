De Felippe, conforme tras el triunfo de Central Córdoba: “Nos animamos a jugar”

El DT analizó la victoria ante Estudiantes y ya le apunta a Vélez por la Supercopa Argentina.

Hoy 09:08

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su equipo luego de la victoria por 2-0 ante Estudiantes. El DT destacó la personalidad de sus dirigidos y la reacción anímica tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

“Era un desafío muy grande para nosotros. Veníamos de un partido con Belgrano que quizás desde lo futbolístico no había sido como este, pero hoy creo que nos atrevimos por momentos. Cuando ellos no nos metieron adentro, nos animamos a jugar y me gustó mucho que tengamos la personalidad para hacerlo”, señaló De Felippe.

El técnico valoró que el plantel atraviesa un proceso de consolidación. “Siempre les dije que nos vamos conociendo. Buscamos alternativas en los sistemas y en los jugadores, y estoy contento porque los chicos que llegaron empezaron a entrar en el ritmo que necesitamos para competir contra equipos de este nivel”.

Más allá del resultado, De Felippe ponderó la fortaleza anímica del grupo. “Esperábamos una reacción después de la derrota y de haber quedado afuera de la Copa Sudamericana. Todos estaban preocupados, pero yo siempre les digo que vivimos de esto, hacemos algo que nos gusta y nos pagan por eso. No podemos caernos, hay que levantarse”, afirmó.

También resaltó el crecimiento colectivo del Ferroviario. “Enfrentamos a un rival de jerarquía que compite en Libertadores. Sin embargo, supimos estar a la altura y jugar con nuestras armas. Esta es la manera de competir en esta Liga”, sostuvo.

Con la mira puesta en el futuro, De Felippe fue claro sobre los objetivos: “El primer paso es sumar para alejarnos del descenso, porque seguimos mirando esa tabla. Y después, si seguimos creciendo, veremos para qué estamos. Clasificar a una copa internacional es una ilusión”, cerró.