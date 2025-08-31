El desgarrador relato de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca: “El 90% vive en la pobreza”

El futbolista español habló sobre diferentes temas vinculados con la actualidad de los juveniles del Xeneize.

Hoy 00:18

En una entrevista con el podcast Tengo Un Plan, Ander Herrera sorprendió con duras declaraciones sobre la situación social de los juveniles de Boca Juniors. El volante español de 36 años, actualmente en plena recuperación de una lesión, habló de la presión que atraviesan los chicos de las divisiones inferiores.

“Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias”, explicó Herrera, quien llegó al Xeneize a comienzos de año con gran expectativa, aunque las lesiones limitaron su continuidad en el equipo.

El exjugador del PSG y el Manchester United reveló que “el 85 o 90% de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar”, según charlas que mantiene con la psicóloga del club. Para ilustrar la situación, contó un caso concreto: “Hay un chico que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza”.

Herrera también reflexionó sobre las diferencias culturales: “Al final va un poco en la cultura. Nosotros tenemos mucha suerte, otra cosa que me agradezco cada día, de nacer donde hemos nacido. No somos conscientes muchas veces de la suerte que tenemos, de la educación, de nuestros padres, que normalmente priman el esfuerzo y el trabajo honrado”.