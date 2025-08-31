Israel afirmó que eliminó al vocero militar de Hamas en Gaza

Se trata de Abu Obeida. Desde el inicio del conflicto, realizó numerosos videos en los que informaba sobre la postura del grupo sobre las negociaciones o el destino de los rehenes.

Hoy 15:57

Israel anunció este domingo que el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado del movimiento palestino Hamas, fue “eliminado” en Gaza en un ataque del ejército israelí.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El portavoz terrorista de Hamas, Abu Obeida, fue eliminado en Gaza y se unió a los otros (individuos) eliminados del eje del mal de Irán, de Líbano y Yemen en lo más profundo del infierno”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Hamas, por su parte, no reaccionó inmediatamente a la información.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó este domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obeida, en un bombardeo israelí lanzado ayer contra la ciudad de Gaza.

“El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno”, afirmó el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

El titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- “por la ejecución perfecta” del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

“Pronto, con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamas”, dijo Katz al adjuntar una foto de Obeida -que siempre aparecía con el rostro cubierto por una kufiya- tachada con una gran cruz roja.

El anuncio sobre Katz llega después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido Obeida.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos videos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes.

En julio de 2024, Israel asesinó también al líder político y la cara más moderada de Hamas, Ismail Haniyeh, en una explosión en el edificio en Teherán en el que se alojaba.

Además, el pasado 17 de octubre, confirmó que había matado al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques de 2023 y el hombre más buscado por Israel en la Franja.