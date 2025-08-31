Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Agua y Energía golpeó en Forres a Defensores por el Clausura

El elenco energético se quedó con el duelo por 2 a 1 en el marco de la octava fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:37

En un partido intenso y disputado, Agua y Energía logró un triunfo importante al superar por 2 a 1 a Defensores de Forres como visitante, en el marco de la octava fecha de la Zona A de la Primera Fase del Torneo Clausura de Primera División, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol

Maximiliano Tévez y Juan Cáceres marcaron para Agua y Energía, mientras que Rafael Figueroa descontó para el Defe.

Con este resultado, Agua y Energía alcanza los 9 puntos y buscará seguir escalando posiciones en la próxima fecha cuando reciba a Unión de Beltrán

Por su parte, Defensores de Forres sigue último en la tabla con 3 unidades y tendrá un desafío complicado al ser local de Comercio Central Unidos en la novena jornada.

En División Reserva, la victoria fue para Defensores de Forres, que se impuso por 2 a 1 sobre Agua y Energía.

  • Sportivo Fernández 2-0 Banfield
  • Unión Santiago 3-0 Independiente de Beltrán
  • Villa Unión 1-2 Estudiantes
  • Comercio 2.0 Central Argentino
  • Defensores de Forres vs. Agua y Energía

La fecha se puso en marcha el viernes 29 de agosto con estos resultados:

  • Central Córdoba 2-0 Atlético Forres
  • Unión de Beltrán 5-2 Güemes
  • Independiente de Fernández 1-3 Vélez
  • Instituto Santiago 4-3 Mitre

La jornada se completará el martes 2 de septiembre con el duelo entre Sarmiento y Yanda (Reserva 14:00 | Primera 16:00, público local).

TEMAS Club Atlético Defensores de Forres Club Atlético Agua y Energía Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca pegó en los momentos justos y volvió a festejar ante Aldosivi con su tercera victoria consecutiva
  2. 2. River se impuso ante San Martín de San Juan en el Monumental y quedó como único líder
  3. 3. Franco Colapinto tuvo una gran actuación y finalizó 11º en el GP de Países Bajos
  4. 4. Máxima tensión: cinco bomberos voluntarios quedaron encerrados por las llamas
  5. 5. El tiempo para este domingo 31 de agosto en Santiago del Estero: lluvias aisladas y nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT