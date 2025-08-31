Agua y Energía golpeó en Forres a Defensores por el Clausura

El elenco energético se quedó con el duelo por 2 a 1 en el marco de la octava fecha de la Liga Santiagueña.
En un partido intenso y disputado, Agua y Energía logró un triunfo importante al superar por 2 a 1 a Defensores de Forres como visitante, en el marco de la octava fecha de la Zona A de la Primera Fase del Torneo Clausura de Primera División, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
Maximiliano Tévez y Juan Cáceres marcaron para Agua y Energía, mientras que Rafael Figueroa descontó para el Defe.
Con este resultado, Agua y Energía alcanza los 9 puntos y buscará seguir escalando posiciones en la próxima fecha cuando reciba a Unión de Beltrán.
Por su parte, Defensores de Forres sigue último en la tabla con 3 unidades y tendrá un desafío complicado al ser local de Comercio Central Unidos en la novena jornada.
En División Reserva, la victoria fue para Defensores de Forres, que se impuso por 2 a 1 sobre Agua y Energía.
La fecha se puso en marcha el viernes 29 de agosto con estos resultados:
La jornada se completará el martes 2 de septiembre con el duelo entre Sarmiento y Yanda (Reserva 14:00 | Primera 16:00, público local).