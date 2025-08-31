Agua y Energía golpeó en Forres a Defensores por el Clausura

El elenco energético se quedó con el duelo por 2 a 1 en el marco de la octava fecha de la Liga Santiagueña.

Hoy 19:37

En un partido intenso y disputado, Agua y Energía logró un triunfo importante al superar por 2 a 1 a Defensores de Forres como visitante, en el marco de la octava fecha de la Zona A de la Primera Fase del Torneo Clausura de Primera División, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Maximiliano Tévez y Juan Cáceres marcaron para Agua y Energía, mientras que Rafael Figueroa descontó para el Defe.

Con este resultado, Agua y Energía alcanza los 9 puntos y buscará seguir escalando posiciones en la próxima fecha cuando reciba a Unión de Beltrán.

Por su parte, Defensores de Forres sigue último en la tabla con 3 unidades y tendrá un desafío complicado al ser local de Comercio Central Unidos en la novena jornada.

En División Reserva, la victoria fue para Defensores de Forres, que se impuso por 2 a 1 sobre Agua y Energía.

Sportivo Fernández 2-0 Banfield

Unión Santiago 3-0 Independiente de Beltrán

Villa Unión 1-2 Estudiantes

Comercio 2.0 Central Argentino

Defensores de Forres vs. Agua y Energía

La fecha se puso en marcha el viernes 29 de agosto con estos resultados:

Central Córdoba 2-0 Atlético Forres

Unión de Beltrán 5-2 Güemes

Independiente de Fernández 1-3 Vélez

Instituto Santiago 4-3 Mitre

La jornada se completará el martes 2 de septiembre con el duelo entre Sarmiento y Yanda (Reserva 14:00 | Primera 16:00, público local).