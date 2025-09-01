Refuerza los controles: Ecuador exige visa temporal a ciudadanos de 45 países

La medida rige desde este lunes 1 de septiembre. Las autoridades buscan reforzar el control migratorio y la seguridad del Estado.

Hoy 08:43

Desde este lunes, Ecuador requerirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para los ciudadanos de alrededor de cuarenta países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La medida se adopta en concordancia con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, según indicó la Cancillería en un comunicado.

La medida será aplicable a nacionales de Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka y Somalia.

Asimismo, también afectará a ciudadanos de Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, Malí, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y China.

Los interesados deberán solicitar la visa desde cualquier parte del mundo, fuera del territorio ecuatoriano, a través del portal oficial: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec

El trámite del formulario tendrá un costo de 50 dólares, mientras que la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte tendrá un valor de 30 dólares.

"La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio", señaló la Cancillería, al tiempo que subrayó que el Gobierno de Ecuador "reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y con la observancia del marco legal vigente".