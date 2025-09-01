Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 14º
X
Somos Deporte

Cambio de horario para la Supercopa Argentina entre Central Córdoba y Vélez

El Ferro irá por un nuevo título el sábado ante el Fortín en la cancha de Rosario Central.

Hoy 11:20

La Supercopa Argentina 2024 que disputarán Central Córdoba y Vélez Sarsfield se jugará el sábado desde las 16 en el estadio “Gigante de Arroyito”, y no a las 15 como estaba previsto inicialmente.

El Ferroviario buscará sumar un nuevo título luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina del año pasado, mientras que el Fortín llega a este choque tras consagrarse en la Liga Profesional

Será una final que medirá a dos equipos en buen presente y que se mantienen invictos en el Torneo Clausura.

La expectativa es alta y se espera un gran marco de público para un encuentro que definirá a un nuevo campeón en el fútbol argentino.

TEMAS Club Atlético Vélez Sarsfield Supercopa Argentina Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés fue el gran ganador y LLA quedó en cuarto lugar
  2. 2. Falleció el bebé de dos meses que ingresó al Cepsi en estado de abandono
  3. 3. Se entregó el comerciante que torturó a una abogada
  4. 4. Juan Pablo Valdés celebró el triunfo: “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”
  5. 5. Piti Fernández reprograma su recital en Santiago del Estero para noviembre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT