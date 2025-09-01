Cambio de horario para la Supercopa Argentina entre Central Córdoba y Vélez

El Ferro irá por un nuevo título el sábado ante el Fortín en la cancha de Rosario Central.

Hoy 11:20

La Supercopa Argentina 2024 que disputarán Central Córdoba y Vélez Sarsfield se jugará el sábado desde las 16 en el estadio “Gigante de Arroyito”, y no a las 15 como estaba previsto inicialmente.

El Ferroviario buscará sumar un nuevo título luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina del año pasado, mientras que el Fortín llega a este choque tras consagrarse en la Liga Profesional.

Será una final que medirá a dos equipos en buen presente y que se mantienen invictos en el Torneo Clausura.

La expectativa es alta y se espera un gran marco de público para un encuentro que definirá a un nuevo campeón en el fútbol argentino.