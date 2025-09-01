Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 SEP 2025 | 14º
X
Locales

Añatuya: hallaron un cachorro de puma en el patio de una casa

El inusual hallazgo generó sorpresa y temor entre los vecinos del barrio Santa Rafaela. El animal fue rescatado por la policía y personal especializado.

Hoy 12:26
Cachorro de puma

Un hecho poco común sorprendió esta mañana a los vecinos del barrio Santa Rafaela, en la ciudad de Añatuya, cuando un vecino de la zona encontró a un cachorro de puma en el fondo de su vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El descubrimiento ocurrió en una propiedad ubicada en avenida General Paz y Lavaisse, y fue rápidamente informado a la Departamental 13 de Policía, que intervino para garantizar la seguridad en el lugar y evitar cualquier tipo de riesgo para los residentes.

A raíz del hallazgo, se solicitó la colaboración de la Fundación Mundo Sano, cuyos técnicos llegaron al domicilio para evaluar la situación y proceder con el rescate del animal.

Finalmente, el ejemplar fue capturado sin inconvenientes y trasladado a las instalaciones de la fundación, donde será atendido y permanecerá bajo cuidados especiales.

El origen del cachorro aún se encuentra bajo investigación, aunque se presume que pudo haber escapado de su hábitat o haber sido criado ilegalmente.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones en Corrientes: Juan Pablo Valdés fue el gran ganador y LLA quedó en cuarto lugar
  2. 2. Falleció el bebé de dos meses que ingresó al Cepsi en estado de abandono
  3. 3. Se entregó el comerciante que torturó a una abogada
  4. 4. Juan Pablo Valdés celebró el triunfo: “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”
  5. 5. Piti Fernández reprograma su recital en Santiago del Estero para noviembre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT