Añatuya: hallaron un cachorro de puma en el patio de una casa

El inusual hallazgo generó sorpresa y temor entre los vecinos del barrio Santa Rafaela. El animal fue rescatado por la policía y personal especializado.

Hoy 12:26

Un hecho poco común sorprendió esta mañana a los vecinos del barrio Santa Rafaela, en la ciudad de Añatuya, cuando un vecino de la zona encontró a un cachorro de puma en el fondo de su vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El descubrimiento ocurrió en una propiedad ubicada en avenida General Paz y Lavaisse, y fue rápidamente informado a la Departamental 13 de Policía, que intervino para garantizar la seguridad en el lugar y evitar cualquier tipo de riesgo para los residentes.

A raíz del hallazgo, se solicitó la colaboración de la Fundación Mundo Sano, cuyos técnicos llegaron al domicilio para evaluar la situación y proceder con el rescate del animal.

Finalmente, el ejemplar fue capturado sin inconvenientes y trasladado a las instalaciones de la fundación, donde será atendido y permanecerá bajo cuidados especiales.

El origen del cachorro aún se encuentra bajo investigación, aunque se presume que pudo haber escapado de su hábitat o haber sido criado ilegalmente.