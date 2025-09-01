El dólar oficial subió $25 y cerró a $1385, un nuevo máximo desde la salida del cepo

La cotización del dólar en los bancos, donde desde abril se pueden comprar divisas sin límites. También los precios del Blue, el MEP y el Cripto.

Hoy 17:46

El segmento mayorista, que es la referencia del mercado, avanza con fuerza en la apertura del primer día de septiembre y cotiza a $1.370. De esta forma, el tipo de cambio oficial se recalienta luego de que el fin de semana algunas fuentes confirmaran que el Gobierno vendió dólares que el Tesoro tenía depositados en su cuenta en el Banco Central (BCRA) en el MULC.

A su vez, cabe resaltar que el dólar oficial arranca la semana cotizando a $1.332,107 para la compra y a $1.375,563 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete opera a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta.

El dólar blue se vende a $1.345, según un relevamiento en las cuevas de la city.

Uno de los debates que sucedió el fin de semana fue si, efectivamente, el Gobierno había decidido intervenir directamente en el MULC vendiendo dólares, más allá de la participación que ya tenía en el mercado de futuros. Y si bien esta fue la versión más extendida, otras fuentes aseguraban que se trato de una venta de divisas a una provincia para cancelar deudas.

"En las once ruedas que pasaron entre el 11 de agosto y el 27 de agosto, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA bajaron u$s354 millones. Hasta hace un par de ruedas pensábamos que el descenso sostenido quizás se explicaba por el pago de obligaciones con organismos internacionales (considerando que el Tesoro enfrentaba pagos con el BID, el BIRF, la CAF y otros organismos por un total de u$s208 millones entre el 12 y el 21 de agosto), pero las últimas cifras ya son un fuerte indicio de otra cosa”, indicaron desde 1816.

Paralelamente el dólar blue se vende a $1.345 y la brecha con el oficial mayorista queda en el 1,5%. El dólar MEP cotiza a $1.371,35 y sube 1%, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.364,33 y la brecha se ubica en el 2,9%.

Por su parte, desde Bell Bursátil, anticiparon: "La divisa norteamericana volvió a tener una semana con subas a pesar de los esfuerzos del Gobierno y los últimos informes advirtieron que se vendieron dólares en el MULC para contener el valor. Hay que estar atento a cómo se desenvuelve para anticiparse si dejan de ser una mejor opción las tasas. El mercado parece no salir de la desconfianza económica y busca refugio".