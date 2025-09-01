Ingresar
Se confirmó la lesión de Agustín Marchesín en Boca y se perdería el partido ante Central Córdoba

El arquero tuvo que ser reemplazado este domingo sobre el final del choque ante Aldosivi.

Tras la victoria de Boca Juniors ante Aldosivi en Mar del Plata por el Torneo Clausura, el plantel regresó a Buenos Aires y retomará los entrenamientos este miércoles por la tarde. Sin embargo, Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia: Agustín Marchesín debió ser reemplazado sobre el final del encuentro.

Según informó Diego Monroig (ESPN), el arquero habría sufrido un desgarro en el gemelo izquierdo y se someterá a estudios médicos para confirmar el diagnóstico. De ratificarse la lesión, Marchesín se perdería los próximos compromisos ante Rosario Central en Arroyito y Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

¿Quién será el reemplazante de Marchesín?

En Mar del Plata lo sustituyó Leandro Brey, quien ha sido el suplente habitual desde el año pasado y corre con ventaja para ocupar el arco. No obstante, Sergio Romero y Javier García, ambos con contrato hasta fin de año y sin actividad oficial en 2024, también podrían aparecer como alternativas.

Romero ni siquiera participa actualmente en las prácticas de fútbol, pero cuando el equipo retome los trabajos quedará claro cuál de los dos veteranos podría ser considerado mientras Marchesín se recupera.

