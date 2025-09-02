Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 9º
X
Somos Deporte

Venta de entradas para la Supercopa entre Central Córdoba y Vélez: precios, días y horarios

El club ferroviario informó cómo será la venta de tickets para la final que se disputará el sábado en Rosario.

Hoy 08:36

Este jueves comenzará la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Vélez Sarsfield, que se disputará el sábado 6 de septiembre a las 16:00 en el Gigante de Arroyito, por la final de la Supercopa Argentina 2024.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La venta presencial se realizará en la boletería de calle Granadero Saavedra, con los siguientes horarios:

  • Jueves 4 de septiembre: de 13 a 20 hs.
  • Viernes 5 de septiembre: de 10 a 17 hs.

Se informó que la venta será exclusivamente en efectivo, con los siguientes valores:

POPULARES

  • Mayores de 12 años: $45.000
  • Menores de 3 a 11 años: $35.000

PLATEAS

  • Mayores de 3 años: $70.000

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Supercopa Argentina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista
  2. 2. Maduro advierte que está listo para una guerra si EE.UU. invade Venezuela
  3. 3. Patricia Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado"
  4. 4. Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco
  5. 5. El Conjuro 4 llega a los cines: el caso más oscuro de los Warren se estrena esta semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT