Venta de entradas para la Supercopa entre Central Córdoba y Vélez: precios, días y horarios

El club ferroviario informó cómo será la venta de tickets para la final que se disputará el sábado en Rosario.

Hoy 08:36

Este jueves comenzará la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Vélez Sarsfield, que se disputará el sábado 6 de septiembre a las 16:00 en el Gigante de Arroyito, por la final de la Supercopa Argentina 2024.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La venta presencial se realizará en la boletería de calle Granadero Saavedra, con los siguientes horarios:

Jueves 4 de septiembre: de 13 a 20 hs.

de 13 a 20 hs. Viernes 5 de septiembre: de 10 a 17 hs.

Se informó que la venta será exclusivamente en efectivo, con los siguientes valores:

POPULARES

Mayores de 12 años: $45.000

Menores de 3 a 11 años: $35.000

PLATEAS