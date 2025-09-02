Venta de entradas para la Supercopa entre Central Córdoba y Vélez: precios, días y horarios

El club ferroviario informó cómo será la venta de tickets para la final que se disputará el sábado en Rosario.
Este jueves comenzará la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Vélez Sarsfield, que se disputará el sábado 6 de septiembre a las 16:00 en el Gigante de Arroyito, por la final de la Supercopa Argentina 2024.
La venta presencial se realizará en la boletería de calle Granadero Saavedra, con los siguientes horarios:
Se informó que la venta será exclusivamente en efectivo, con los siguientes valores:
POPULARES
PLATEAS