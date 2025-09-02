Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 SEP 2025 | 14º
X
Locales

Sorteo imperdible junto a nuestros amigos de Adhoc: Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama regalan camisetas edición limitada de Central Córdoba

Participá y llevate una camiseta edición limitada del ferroviario. ¡Seguí los pasos en Instagram y sumate al sorteo!

Hoy 11:00

Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama invitan a los hinchas ferroviarios a participar de un sorteo exclusivo: la camiseta edición limitada de Central Córdoba, la misma que el equipo vistió recientemente en su triunfo ante Defensa y Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de una prenda definida como “una exclusiva para quienes sienten al Ferroviario en la piel”, que rompe con lo tradicional gracias a un estilo renovado con líneas verticales que destacan la potencia y la identidad del club.

Confeccionada en microfibra antitranspirante premium, la camiseta ofrece frescura y comodidad, mientras que su escudo texturizado 3D laqueado aporta un detalle innovador y de última generación.

El diseño lleva el sello de Adhoc, la marca que viste al ferro, con producción 100% santiagueña y calidad internacional.

Para participar, las condiciones son seguir a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1 en Instagram, darle me gusta a la publicación, etiquetar a tus amigos ferroviarios y compartir el posteo en tus historias mencionando a las cuentas.

Una oportunidad imperdible para llevarse a casa una prenda que combina pasión, innovación y orgullo ferroviario.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Radio Panorama Canal 7 Diario Panorama

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Importante operativo en pleno centro: secuestran drogas, millones en efectivo y aprehenden a un motociclista
  2. 2. Patricia Bullrich sobre la presentación judicial: "En la Casa Rosada hubo espionaje ilegal armado"
  3. 3. Maduro advierte que está listo para una guerra si EE.UU. invade Venezuela
  4. 4. Santiago del Estero será sede del Encuentro Nacional de Jueces y Juezas inspirado en el Papa Francisco
  5. 5. Productor de Quimilí denuncia estafa millonaria y señala al acusado como prófugo en Chaco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT