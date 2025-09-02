Sorteo imperdible junto a nuestros amigos de Adhoc: Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama regalan camisetas edición limitada de Central Córdoba

Participá y llevate una camiseta edición limitada del ferroviario. ¡Seguí los pasos en Instagram y sumate al sorteo!

Hoy 11:00

Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama invitan a los hinchas ferroviarios a participar de un sorteo exclusivo: la camiseta edición limitada de Central Córdoba, la misma que el equipo vistió recientemente en su triunfo ante Defensa y Justicia.

Se trata de una prenda definida como “una exclusiva para quienes sienten al Ferroviario en la piel”, que rompe con lo tradicional gracias a un estilo renovado con líneas verticales que destacan la potencia y la identidad del club.

Confeccionada en microfibra antitranspirante premium, la camiseta ofrece frescura y comodidad, mientras que su escudo texturizado 3D laqueado aporta un detalle innovador y de última generación.

El diseño lleva el sello de Adhoc, la marca que viste al ferro, con producción 100% santiagueña y calidad internacional.

Para participar, las condiciones son seguir a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1 en Instagram, darle me gusta a la publicación, etiquetar a tus amigos ferroviarios y compartir el posteo en tus historias mencionando a las cuentas.

Una oportunidad imperdible para llevarse a casa una prenda que combina pasión, innovación y orgullo ferroviario.