Árbitro confirmado para la Supercopa Argentina entre Central Córdoba y Vélez

Facundo Tello impartirá justicia en la final que se disputará el sábado en Rosario.

Hoy 14:13

La AFA confirmó que Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en la final de la Supercopa Argentina entre Central Córdoba (S.E.) y Vélez Sarsfield, que se disputará el sábado 6 de septiembre a las 16:00 en el estadio de Rosario Central.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo arbitral se completa con Miguel Savorani como asistente 1, Juan Mamani como asistente 2, Nazareno Arasa como cuarto árbitro y Gisella Bosso como quinta árbitra. En el VAR estará Nicolás Lamolina acompañado por Diego Romero como AVAR.

Te recomendamos: Venta de entradas para la Supercopa entre Central Córdoba y Vélez: precios, días y horarios

Según el reglamento de la Supercopa Argentina, si el partido termina igualado en los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal, de acuerdo con el Artículo 111, punto c), del Reglamento General de la AFA.

La final entre el Ferroviario y el Fortín promete ser un duelo intenso, con un título en juego y la presencia de un árbitro internacional como Tello para garantizar el control del partido.