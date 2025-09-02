Cómo sigue el itinerario de Boca en medio del parate por fecha FIFA

Tras el triunfo ante Aldosivi, el plantel de Russo regresará a los entrenamientos el miércoles por la tarde. El próximo partido oficial será contra Rosario Central el domingo 14/09.

Con una racha en ascenso, Boca Juniors parece haber encontrado el rumbo. El equipo de Miguel Ángel Russo sumó su tercer triunfo consecutivo tras vencer 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, resultado que se suma a las recientes victorias ante Independiente Rivadavia (3-0) y Banfield (2-0).

El parate por la fecha FIFA le dará al plantel dos semanas clave para planificar la recta final del Torneo Clausura. El equipo retomará los entrenamientos este miércoles por la tarde, continuará con una práctica el jueves por la mañana y tendrá doble turno el viernes. El sábado resta definir la actividad, mientras que el domingo será libre para los jugadores.

El próximo compromiso oficial será el domingo 14 de septiembre a las 17:30, cuando Boca visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Clausura. El Xeneize buscará estirar su buen momento y seguir sumando puntos clave para clasificar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Cabe destacar que Leandro Paredes y Luis Advíncula no estarán disponibles esta semana, ya que fueron convocados por Argentina y Perú, respectivamente, para disputar las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos se reincorporarán a los entrenamientos tras sus compromisos internacionales.

La victoria frente a Aldosivi significó el primer triple triunfo consecutivo para Boca desde abril, cuando bajo la conducción de Fernando Gago venció a Barracas Central (1-0), Belgrano (3-1) y Estudiantes (2-0). La actualidad muestra a Russo con un equipo consolidado, que llega en alza para encarar la parte decisiva del campeonato.