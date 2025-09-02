Miguel Ángel Russo se realizó estudios por una infección y encendió las alarmas en Boca

Luego de haber sido visto "muy cansado" en los últimos días, el DT de Boca visitó el Instituto Fleni por una infección urinaria y desde su entorno aclararon que "no está internado".

Hoy 17:03

Aunque sigue al frente de la dirección técnica de Boca Juniors, la salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en el mundo Xeneize. El entrenador, visiblemente cansado en los últimos días, decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Los análisis, realizados en el Instituto Fleni del barrio porteño de Belgrano, detectaron el problema tras una primera evaluación la semana pasada que no había arrojado resultados concluyentes. Por recomendación médica, Russo permaneció algunas horas en la clínica para recibir medicación intravenosa, con la expectativa de ser dado de alta durante la jornada y continuar la recuperación en su domicilio.

Su representante, Carlos Scoles, confirmó la información y llevó tranquilidad al afirmar que el DT “se encuentra bien”. Días atrás, tras la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata, el exayudante Hugo Gottardi había advertido sobre su estado físico: “Lo veo muy cansado... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Para mí está bien, pero se lo nota demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”.

Más allá de la preocupación lógica, Russo atraviesa un cuadro controlado y, si los médicos lo autorizan, podría reincorporarse a sus tareas habituales de inmediato.