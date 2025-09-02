Horror en Kentucky: detienen a una reina de belleza tras encontrar un bebé muerto en su placard

Laken Snelling, estudiante de la Universidad de Kentucky y exreina de belleza local, fue arrestada tras encontrarse el cuerpo de un recién nacido dentro de su habitación.

Hoy 21:35

Una tragedia sacude a la ciudad de Lexington, Kentucky. Laken Snelling, una joven de 21 años reconocida como reina de belleza y estudiante de la Universidad de Kentucky, fue detenida luego de que la policía hallara el cadáver de un bebé en el placard de su dormitorio.

El hallazgo del bebé en la casa de la estudiante

El miércoles, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un bebé que “no respondía” en una vivienda de Lexington. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al recién nacido envuelto en una toalla y dentro de una bolsa de basura negra, escondida en un armario.

Los servicios de emergencia declararon muerto al bebé en el lugar, mientras la oficina del forense del condado de Fayette investiga la causa del deceso.

Qué declaró la reina de belleza detenida

Según la investigación, Snelling admitió ser la madre del bebé y reconoció haber dado a luz en su habitación. La joven confesó que ocultó el nacimiento y colocó al recién nacido en una bolsa junto con los artículos de limpieza utilizados.

La estudiante enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un bebé. Permanece detenida en el Fayette County Detention Center a la espera de nuevas resoluciones judiciales.

Quién es Laken Snelling

Snelling era una figura conocida en Kentucky. Formó parte durante tres temporadas del equipo de porristas de la Universidad de Kentucky y había sido coronada como reina de belleza en un certamen del condado de Jefferson.

Desde la universidad confirmaron su vínculo con la institución, pero evitaron hacer comentarios adicionales y remitieron las consultas a la policía de Lexington.



Impacto y debate social en Kentucky

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y deportiva local, además de abrir un nuevo debate en un estado donde casi todos los abortos están prohibidos desde 2022. La tragedia se convierte así en un símbolo del choque entre los límites legales, la salud reproductiva y las historias personales que emergen en ese contexto.