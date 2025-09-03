El Cine Renzi renueva su cartelera con el estreno de “El Conjuro 4”

De esta manera, el Cine Renzi continúa acercando cine nacional e internacional a precios accesibles, consolidándose como un espacio cultural de referencia en la ciudad de La Banda.

Hoy 15:08

La Municipalidad de La Banda informa la programación semanal del Cine Teatro Municipal Renzi, que en esta oportunidad combina cine infantil, estrenos de terror y películas del Espacio INCAA, reafirmando su compromiso de acercar a la comunidad propuestas culturales y recreativas para todas las edades.

Según se informó, “Mascotas al rescate” estará disponible a las 15:50hs se trata de una aventura animada para toda la familia que narra la historia de un grupo de mascotas que, con valentía y humor, emprenden una misión para salvar a uno de sus amigos. Entre enredos y enseñanzas, los pequeños espectadores disfrutarán de una película llena de ternura y acción.

El esperado estreno de “ElConjuro 4” se proyectará en dos horarios, a las 17:40hs y 21:30hs. La saga de terror más famosa regresa con un nuevo caso sobrenatural que pone a prueba a los investigadores Warren. En esta cuarta entrega, la pareja deberá enfrentarse a uno de los desafíos paranormales más oscuros y aterradores de su carrera.

Como parte del Espacio INCAA, se presenta “Hazte la muerta” el 4 y 6 de septiembre, 20. Se trata de una comedia negra que combina humor y reflexión. Una actriz en decadencia decide fingir su muerte para recuperar notoriedad, desencadenando situaciones insólitas y dejando en evidencia la relación entre fama, olvido y reinvención personal.

También como parte del Espacio INCAA se estrena “Jazmín” el 5 y 7 de septiembre a las 20. Es un sensible drama argentino que relata la vida de Jazmín, una joven que busca reconstruirse tras una pérdida dolorosa. Con un fuerte enfoque en los vínculos y la resiliencia, la película ofrece una mirada íntima sobre la superación y el renacer emocional.

