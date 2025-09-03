El Cine Renzi renueva su cartelera con el estreno de “El Conjuro 4”

De esta manera, el Cine Renzi continúa acercando cine nacional e internacional a precios accesibles, consolidándose como un espacio cultural de referencia en la ciudad de La Banda.
La Municipalidad de La Banda informa la programación semanal del Cine Teatro Municipal Renzi, que en esta oportunidad combina cine infantil, estrenos de terror y películas del Espacio INCAA, reafirmando su compromiso de acercar a la comunidad propuestas culturales y recreativas para todas las edades.
Según se informó, “Mascotas al rescate” estará disponible a las 15:50hs se trata de una aventura animada para toda la familia que narra la historia de un grupo de mascotas que, con valentía y humor, emprenden una misión para salvar a uno de sus amigos. Entre enredos y enseñanzas, los pequeños espectadores disfrutarán de una película llena de ternura y acción.
El esperado estreno de “ElConjuro 4” se proyectará en dos horarios, a las 17:40hs y 21:30hs. La saga de terror más famosa regresa con un nuevo caso sobrenatural que pone a prueba a los investigadores Warren. En esta cuarta entrega, la pareja deberá enfrentarse a uno de los desafíos paranormales más oscuros y aterradores de su carrera.
Como parte del Espacio INCAA, se presenta “Hazte la muerta” el 4 y 6 de septiembre, 20. Se trata de una comedia negra que combina humor y reflexión. Una actriz en decadencia decide fingir su muerte para recuperar notoriedad, desencadenando situaciones insólitas y dejando en evidencia la relación entre fama, olvido y reinvención personal.
También como parte del Espacio INCAA se estrena “Jazmín” el 5 y 7 de septiembre a las 20. Es un sensible drama argentino que relata la vida de Jazmín, una joven que busca reconstruirse tras una pérdida dolorosa. Con un fuerte enfoque en los vínculos y la resiliencia, la película ofrece una mirada íntima sobre la superación y el renacer emocional.
De esta manera, el Cine Renzi continúa acercando cine nacional e internacional a precios accesibles, consolidándose como un espacio cultural de referencia en la ciudad de La Banda.