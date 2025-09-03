Ingresar
"Este equipo va a dejar el alma y el corazón para traer la copa", dijo Matías Perelló

El delantero de Central Córdoba se refirió a la importante victoria ante Estudiantes de La Plata y palpitó el duelo de la final ante Vélez.

Hoy 15:40

Luego de la importante victoria ante Estudiantes de La Plata, el delantero Matías Perelló analizó el triunfo y palpitó la importante final ante Vélez.

"Teníamos que salir a ganarlo, era importante y estábamos en casa, sabíamos los jugadores importantes que tienen ellos. Por suerte pudimos golpear rápido qué es importante", abrió el delantero. 

Sobre el presente del equipo, dijo: "Me gusta la entrega, el sacrificio y la humildad que tienen, yo lo veo trabajar y somos un gran equipo".

Además, agregó: "Este equipo tiene carácter y trabajo, veníamos de quedar afuera de la Sudamericana, pero pudimos sobreponer a eso", comento

"A los hinchas les digo que estén tranquilos que este equipo va a dejar el alma y el corazón para traer la copa",

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

