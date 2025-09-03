Detuvieron al hombre acusado de apuñalar y herir gravemente a una perra

El acusado fue señalado por vecinos y detenido en Añatuya tras un brutal caso de maltrato animal en el basural de la ciudad. La perra murió a pesar de los intentos por salvarla.

Hoy 18:09

La Policía de Santiago del Estero logró detener en Añatuya a un hombre acusado de un aberrante caso de maltrato animal, ocurrido el pasado lunes en el predio del basural de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia presentada por proteccionistas, el sujeto habría atacado brutalmente a una perra, que fue rescatada por vecinos y una médica veterinaria. A pesar de los intentos por salvarla, el animal murió este miércoles debido a la gravedad de las heridas.

El acusado fue identificado por residentes de la zona como el supuesto autor del hecho. Se trata de un hombre mayor de edad, que sería familiar de “Diyi” Jiménez, un conocido delincuente de Añatuya que permanece detenido por un caso similar de maltrato animal en el mismo lugar, donde habría abusado y dado muerte a otra perrita tiempo atrás.

Tras su aprehensión, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes y el caso quedó bajo investigación judicial. Organizaciones protectoras de animales de Santiago del Estero acompañan el proceso y reclaman justicia para la víctima.