Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025 | 21º
X
Locales

Instalaron semáforos en Belgrano y Circunvalación

Las tareas se realizan dentro del Programa de Semaforización que lleva adelante la Municipalidad con el propósito de ordenar el tránsito vehicular y peatonal.

Hoy 19:55
Instalación de semáforos

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, observó los trabajos de instalación de los semáforos que comenzarán a funcionar en avenida Belgrano sur y rotonda de Circunvalación, a la altura del predio de Vialidad Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas se realizan dentro del Programa de Semaforización que lleva adelante la Municipalidad con el propósito de ordenar el tránsito vehicular y peatonal, y otorgar mayor seguridad vial.

Durante el recorrido, la jefa comunal inspeccionó los aspectos técnicos de los trabajos que desarrollaron los operarios de la Dirección de Electricidad, en coordinación del área de Tránsito.

Se trata de semáforos de 4 tiempos, de alta tecnología, con cabezales con ópticas leds, decrementadores, columnas, pescantes normalizadores y controladores aptos para onda verde.

En lo que va de gestión municipal se llevan instalados nuevas 57 intersecciones en la ciudad y se cambiaron de tecnología todos los semáforos de la ciudad, al migrar todo a matriz de Led para las ópticas, que representan un total de 219 esquinas.

Además las direcciones de Tránsito y de Electricidad tiene proyectado instalar nuevos semáforos en otras 10 intersecciones de la ciudad.


TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimilí: concretan allanamientos en el marco de causa por 425 kilos de cocaína hallados en Salta
  2. 2. "Se han suspendido pensiones de personas con discapacidades evidentes"
  3. 3. Un policía resultó gravemente herido con un arma blanca tras resistirse a un robo en un camino rural
  4. 4. Delincuentes armados asaltaron un autoservicio en Añatuya y uno fue detenido tras forcejear con un empleado
  5. 5. El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok y conquistó a millones de usuarios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT