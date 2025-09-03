Instalaron semáforos en Belgrano y Circunvalación

Las tareas se realizan dentro del Programa de Semaforización que lleva adelante la Municipalidad con el propósito de ordenar el tránsito vehicular y peatonal.

Hoy 19:55

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, observó los trabajos de instalación de los semáforos que comenzarán a funcionar en avenida Belgrano sur y rotonda de Circunvalación, a la altura del predio de Vialidad Nacional.

Las tareas se realizan dentro del Programa de Semaforización que lleva adelante la Municipalidad con el propósito de ordenar el tránsito vehicular y peatonal, y otorgar mayor seguridad vial.

Durante el recorrido, la jefa comunal inspeccionó los aspectos técnicos de los trabajos que desarrollaron los operarios de la Dirección de Electricidad, en coordinación del área de Tránsito.

Se trata de semáforos de 4 tiempos, de alta tecnología, con cabezales con ópticas leds, decrementadores, columnas, pescantes normalizadores y controladores aptos para onda verde.

En lo que va de gestión municipal se llevan instalados nuevas 57 intersecciones en la ciudad y se cambiaron de tecnología todos los semáforos de la ciudad, al migrar todo a matriz de Led para las ópticas, que representan un total de 219 esquinas.

Además las direcciones de Tránsito y de Electricidad tiene proyectado instalar nuevos semáforos en otras 10 intersecciones de la ciudad.



