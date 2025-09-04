Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 13º
X
Locales

Anuncian un jueves gris y fresco sobre Santiago del Estero

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una máxima de 16ºC.

Hoy 06:37

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sector sudeste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del sudeste rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 16ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este y una temperatura máxima de 18ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Añatuya: una discusión de pareja terminó con el incendio de una habitación
  3. 3. La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini
  5. 5. Anuncian un jueves gris y fresco sobre Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT