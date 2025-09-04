Anuncian un jueves gris y fresco sobre Santiago del Estero

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y una máxima de 16ºC.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del sector sudeste.
Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del sudeste rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 16ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este y una temperatura máxima de 18ºC.
