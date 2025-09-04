Rescataron a una joven santiagueña víctima de explotación laboral en Río Negro

Una joven oriunda de Santiago del Estero fue rescatada en Cinco Saltos, Río Negro, luego de una denuncia realizada a la línea 145. El operativo fue clave para la intervención en un caso de presunta explotación laboral.

En un procedimiento realizado por el gobierno de la provincia de Río Negro, a través del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata, se logró el rescate de una joven santiagueña, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad laboral en la localidad de Cinco Saltos, Río Negro. La intervención fue posible gracias a una denuncia recibida a través de la línea 145, dedicada a la atención de víctimas de trata de personas.

La denuncia desencadenó una investigación por presunta explotación laboral, y tras evaluar los indicadores de vulnerabilidad y explotación, se dispuso el rescate voluntario de la víctima. Las autoridades aseguraron que, en colaboración con el punto focal de Santiago del Estero, se garantizó la contención inmediata de la joven y su regreso seguro a su lugar de origen.

Calfin, coordinadora provincial del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata, destacó la importancia de la herramienta de denuncia. "Fue una situación compleja, pero logramos garantizar el acompañamiento necesario y el retorno seguro de la joven. La denuncia se realizó a través de la línea 145, una herramienta fundamental que debemos seguir difundiendo en toda la comunidad, porque permite dar aviso inmediato y activar los mecanismos de rescate y asistencia", afirmó.

El operativo contó con la colaboración de varias instituciones, entre ellas la Secretaría de Trabajo, la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA, ex AFIP) de Neuquén, la Municipalidad de Cinco Saltos, la Unidad de Procedimientos Judiciales con sede en General Roca y Gendarmería Nacional, quienes trabajaron en conjunto para asegurar la seguridad y el bienestar de la víctima.