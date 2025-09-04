Dos temblores de moderada intensidad sacudieron la Puna salteña

El primero fue de 3.3 grados a las 7.44 de la mañana. El segundo, de la misma magnitud, a las 8.36 y fue percibido en algunas zonas de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande.

Hoy 09:53

Entre mates, preparativos y el inicio de la caminata de los fieles rumbo al Milagro, dos temblores de 3.3 grados en la escala de Richter se registraron este jueves en el departamento Los Andes con apenas una hora de diferencia.

El primero ocurrió a las 7.44 y el segundo a las 8.36. Aunque no causaron daños ni sobresaltos graves, ambos movimientos fueron percibidos en algunos sectores de San Antonio de los Cobres y Tolar Grande.

Lo curioso es que los sismos se dieron justo en plena mañana, cuando cientos de peregrinos ya habían comenzado a caminar hacia la Catedral de Salta para cumplir con sus promesas al Señor y la Virgen del Milagro. En la inmensidad de la Puna, cualquier vibración resuena fuerte, más aún en medio de una travesía de fe.

En este caso, según El Tribuno de Salta, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó los registros y detalló que los epicentros estuvieron localizados dentro del departamento Los Andes. Se trató de eventos profundos que, por su intensidad, apenas fueron sentidos por la población.

Más allá del dato técnico, la noticia corrió rápido en los pueblos de la zona y entre los peregrinos que marchan hacia la ciudad de Salta.