Así se disputará el Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP 2025 llega a España para disputar el Gran Premio de Cataluña en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló. La 15ª fecha del campeonato promete emociones fuertes, con Marc Márquez como líder de la clasificación y favorito para sumar su octava victoria consecutiva en este trazado.

La jornada será intensa desde este viernes 5 de septiembre hasta el domingo, cuando se corran las finales de Moto3, Moto2 y MotoGP. Además, habrá entrenamientos libres, clasificaciones y una esperada carrera sprint que puede ser decisiva en la lucha por el título.

Horarios del GP de Cataluña 2025 – MotoGP, Moto2 y Moto3

Viernes 5 de septiembre (entrenamientos y prácticas)

FP1 Moto3: 09:00 a 09:35

FP1 Moto2: 09:50 a 10:30

FP1 MotoGP: 10:45 a 11:30

Practice Moto3: 13:15 a 13:50

Practice Moto2: 14:05 a 14:45

Practice MotoGP: 15:00 a 16:00

Sábado 6 de septiembre (clasificaciones y carrera sprint)

FP2 Moto3: 08:40 a 09:10

FP2 Moto2: 09:25 a 09:55

FP2 MotoGP: 10:10 a 10:40

Q1 MotoGP: 10:50 a 11:05

Q2 MotoGP: 11:15 a 11:30

Q1 Moto3: 12:45 a 13:00

Q2 Moto3: 13:10 a 13:25

Q1 Moto2: 13:40 a 13:55

Q2 Moto2: 14:05 a 14:20

Carrera Sprint MotoGP: 15:00 a 15:45 (12 vueltas)

Domingo 7 de septiembre (carreras principales)

Carrera Moto3: 11:00 (18 vueltas)

Carrera Moto2: 12:15 (21 vueltas)

Carrera MotoGP: 14:00 (24 vueltas)

Dónde ver en vivo el GP de Cataluña 2025

El Gran Premio de Cataluña podrá verse en directo por televisión y online gratis en España y Latinoamérica:

TV en vivo: DAZN, ESPN y Eurosport

Streaming online: DAZN, Star+ y MotoGP VideoPass

En Argentina, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y Star+

Un circuito histórico

El Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, es uno de los más icónicos del calendario. Con 4,66 km de longitud, 8 curvas a la derecha y 6 a la izquierda, es considerado uno de los trazados más completos y exigentes de la temporada. La recta principal supera el kilómetro y la vuelta rápida la ostenta Pedro Acosta con un 1:39.664 en 2024.