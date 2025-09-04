Así se disputará el Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2025

La jornada será intensa desde este viernes 5 de septiembre hasta el domingo, cuando se corran las finales de Moto3, Moto2 y MotoGP. Además, habrá entrenamientos libres, clasificaciones y una esperada carrera sprint.
El Mundial de MotoGP 2025 llega a España para disputar el Gran Premio de Cataluña en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló. La 15ª fecha del campeonato promete emociones fuertes, con Marc Márquez como líder de la clasificación y favorito para sumar su octava victoria consecutiva en este trazado.
El Gran Premio de Cataluña podrá verse en directo por televisión y online gratis en España y Latinoamérica:
El Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, es uno de los más icónicos del calendario. Con 4,66 km de longitud, 8 curvas a la derecha y 6 a la izquierda, es considerado uno de los trazados más completos y exigentes de la temporada. La recta principal supera el kilómetro y la vuelta rápida la ostenta Pedro Acosta con un 1:39.664 en 2024.